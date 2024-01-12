Сотрудники МЧС спасли пять рыбаков, оказавшихся на льдине на озере Байкал

Сотрудники МЧС России спасли пятерых рыбаков, которые оказались на льдине на озере Байкал в Бурятии, сообщили в ведомстве.

В Telegram-канале министерства говорится, что мужчин нашли в 500 м от берега.

Рыбаков и их технику транспортировали в населённый пункт Выдрино.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России в Симферополе спасли 15 котов от гибели при пожаре.