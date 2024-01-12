В Кировской области утвердили даты школьных выпускных

В Министерстве образования Кировской области объявили даты проведения выпускных и последних звонков.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что рекомендованная дата проведения последних звонков — 24 мая, выпускного вечера 28—29 июня.

Тем не менее руководители образовательных учреждений могут корректировать эти даты.

Торжественное мероприятие в честь выпускников-медалистов намечено на 2 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане основной государственный экзамен (ОГЭ) с мая по июнь 2024 года напишут 44 тыс. выпускников девятого класса.