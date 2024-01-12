В Кировской области утвердили даты школьных выпускных
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.
Отмечается, что рекомендованная дата проведения последних звонков — 24 мая, выпускного вечера 28—29 июня.
Тем не менее руководители образовательных учреждений могут корректировать эти даты.
Торжественное мероприятие в честь выпускников-медалистов намечено на 2 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Татарстане основной государственный экзамен (ОГЭ) с мая по июнь 2024 года напишут 44 тыс. выпускников девятого класса.