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В Кировской области утвердили даты школьных выпускных

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В Министерстве образования Кировской области объявили даты проведения выпускных и последних звонков.
В Кировской области утвердили даты школьных выпускных
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что рекомендованная дата проведения последних звонков — 24 мая, выпускного вечера 28—29 июня.

Тем не менее руководители образовательных учреждений могут корректировать эти даты.

Торжественное мероприятие в честь выпускников-медалистов намечено на 2 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане основной государственный экзамен (ОГЭ) с мая по июнь 2024 года напишут 44 тыс. выпускников девятого класса.

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