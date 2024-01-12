Медики посоветовали заранее готовиться к сезону аллергии
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ФНКЦ ФМБА России.
Наиболее эффективным методом профилактики сезонной аллергии, по мнению специалистов, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).
«Курс лечения эффективно устраняет симптомы аллергических реакций, является профилактикой развития осложнений», — рассказали в пресс-службе ФНКЦ.
Там также отметили, что данная методика снижает чувствительность к различным аллергенам и помогает избавиться от ринитов и конъюнктивитов, некоторых видов бронхиальной астмы, а также от реакций на шерсть домашних животных, пыльцу растений и пыль.
Кроме того, эффект терапии сохраняется на срок до нескольких лет.
Ранее врач — специалист лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что несколько больничных за зиму могут свидетельствовать о снижении иммунитета.