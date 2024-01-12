Медики посоветовали заранее готовиться к сезону аллергии

Специалисты Федерального научно-клинического центра ФМБА России рекомендовали заблаговременно готовиться к сезону аллергии.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ФНКЦ ФМБА России.

Наиболее эффективным методом профилактики сезонной аллергии, по мнению специалистов, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

«Курс лечения эффективно устраняет симптомы аллергических реакций, является профилактикой развития осложнений», — рассказали в пресс-службе ФНКЦ.

Там также отметили, что данная методика снижает чувствительность к различным аллергенам и помогает избавиться от ринитов и конъюнктивитов, некоторых видов бронхиальной астмы, а также от реакций на шерсть домашних животных, пыльцу растений и пыль.

Кроме того, эффект терапии сохраняется на срок до нескольких лет.

Ранее врач — специалист лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что несколько больничных за зиму могут свидетельствовать о снижении иммунитета.