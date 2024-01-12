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В Москве расселят тысячу пятиэтажек по программе реновации

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В Москве построили достаточное количество домов по программе реновации, чтобы расселить тысячу пятиэтажек.
В Москве расселят тысячу пятиэтажек по программе реновации
  • Gettyimages.ru
  • © SeventyFour

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

«Мы построили уже новые жилые дома под снос тысячи пятиэтажек. Так что всё, что мы говорили, выполняем, график выполняем», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, строители начали возводить дома и на площадках, где раньше стояли старые дома.

Как отметил мэр, это можно назвать второй волной, которая будет ещё более масштабной.

«И так будет нарастать, нарастать каждый год, так, чтобы мы переселили около миллиона человек», — добавил он.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал о предстоящем строительстве нового многоквартирного дома в рамках программы реновации на Профсоюзной улице в Обручевском районе Москвы.

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