Педиатр Фатхуллина рассказала о полезных активностях для детей

Врач-педиатр, заведующая отделением муковисцидоза НИКИ детства Ирина Фатхуллина рассказала о пользе физической активности для детей.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

«Детям и подросткам 5—17 лет нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно, большая часть этого времени должна отводиться на аэробные занятия: бег, прыжки, подвижные игры», — заявила эксперт.

Специалист посоветовала родителям ограничивать время, которое дети проводят с гаджетами, чаще гулять с ними на свежем воздухе, а также следить за их питанием.

«Поэтому включите в рацион ребёнка продукты, богатые клетчаткой, пребиотиками, животным белком. Это поможет поддерживать баланс микрофлоры и улучшить работу пищеварительной системы», — заключила Фатхуллина.

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