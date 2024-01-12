Педиатр Фатхуллина рассказала о полезных активностях для детей
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.
«Детям и подросткам 5—17 лет нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно, большая часть этого времени должна отводиться на аэробные занятия: бег, прыжки, подвижные игры», — заявила эксперт.
Специалист посоветовала родителям ограничивать время, которое дети проводят с гаджетами, чаще гулять с ними на свежем воздухе, а также следить за их питанием.
«Поэтому включите в рацион ребёнка продукты, богатые клетчаткой, пребиотиками, животным белком. Это поможет поддерживать баланс микрофлоры и улучшить работу пищеварительной системы», — заключила Фатхуллина.
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