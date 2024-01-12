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Краснов: прокуроры восстановили права более 1 млн россиян в 2023 году

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Прокуроры России в 2023 году восстановили права свыше 1 млн российских граждан, заявил генеральный прокурор страны Игорь Краснов.
Краснов: прокуроры восстановили права более 1 млн россиян в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры он отметил, что первоочередными по решению были задачи реализации поддержки для бойцов спецоперации и их семей.

По словам Краснова, прокуроры добивались своевременного перечисления денежного довольствия, социальных и страховых выплат, а также предоставления региональных льгот.

«Во многих случаях помощь носила сугубо персональный характер», — цитирует его ТАСС.

Генпрокурор назвал поддержку СВО, а также снижение социальной напряжённости в обществе приоритетными задачами, которые стоят перед ведомством в 2024 году.

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