Краснов: прокуроры восстановили права более 1 млн россиян в 2023 году
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Во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры он отметил, что первоочередными по решению были задачи реализации поддержки для бойцов спецоперации и их семей.
По словам Краснова, прокуроры добивались своевременного перечисления денежного довольствия, социальных и страховых выплат, а также предоставления региональных льгот.
«Во многих случаях помощь носила сугубо персональный характер», — цитирует его ТАСС.
Генпрокурор назвал поддержку СВО, а также снижение социальной напряжённости в обществе приоритетными задачами, которые стоят перед ведомством в 2024 году.