Краснов: прокуроры восстановили права более 1 млн россиян в 2023 году

Прокуроры России в 2023 году восстановили права свыше 1 млн российских граждан, заявил генеральный прокурор страны Игорь Краснов.

Во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры он отметил, что первоочередными по решению были задачи реализации поддержки для бойцов спецоперации и их семей.

По словам Краснова, прокуроры добивались своевременного перечисления денежного довольствия, социальных и страховых выплат, а также предоставления региональных льгот.

«Во многих случаях помощь носила сугубо персональный характер», — цитирует его ТАСС.

Генпрокурор назвал поддержку СВО, а также снижение социальной напряжённости в обществе приоритетными задачами, которые стоят перед ведомством в 2024 году.