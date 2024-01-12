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Глава РЖД Белозёров рассказал Путину о новых вагонах с двухметровыми полками

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Глава «Российских железных дорог» Олег Белозёров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о новых вагонах поездов с двухметровыми полками.
Глава РЖД Белозёров рассказал Путину о новых вагонах с двухметровыми полками
  • РИА Новости
  • © Гавриил Григоров

По его словам, к концу года поезд из серии «Ласточка» пройдёт сертификацию и встанет в строй, в нём будут новые пассажирские вагоны габарита Т.

«Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра», — пояснил Белозёров.

Ранее стало известно, что «Российские железные дороги» заняли первое место в рейтинге Forbes из 50 крупнейших работодателей России.

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