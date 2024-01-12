В Татарстане ОГЭ напишут около 44 тысяч школьников

В Татарстане основной государственный экзамен (ОГЭ) с мая по июнь 2024 года напишут 44 тыс. выпускников девятого класса.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минобразования республики.

Как отметили в ведомстве, точное количество сдающих экзамены будет известно в конце января.

Кроме того, в 2024 году в ОГЭ были внесены изменения.

В ОГЭ по русскому языку добавлены четыре задания с развёрнутыми ответами, в экзамен по истории включён раздел по новейшей истории России.

Также увеличено количество вопросов в ОГЭ по химии.

Ранее сообщалось, что на ОГЭ по математике в 2024 году можно будет использовать калькулятор.