В Татарстане ОГЭ напишут около 44 тысяч школьников
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минобразования республики.
Как отметили в ведомстве, точное количество сдающих экзамены будет известно в конце января.
Кроме того, в 2024 году в ОГЭ были внесены изменения.
В ОГЭ по русскому языку добавлены четыре задания с развёрнутыми ответами, в экзамен по истории включён раздел по новейшей истории России.
Также увеличено количество вопросов в ОГЭ по химии.
Ранее сообщалось, что на ОГЭ по математике в 2024 году можно будет использовать калькулятор.