Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 250 тысяч звонков в 2023 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
По словам первого заместителя председателя областного правительства Светланы Стригунковой, с 2019 года количество звонков достигло почти 1,6 млн.
«Сотрудники горячей линии могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора приходится 300 звонков», — уточнила она.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова Светланы Стригунковой сообщало, что в регионе привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор».