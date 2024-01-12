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Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 250 тысяч звонков в 2023 году

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Более 250 тыс. звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» по итогу 2023 года, из них свыше 22,2 тыс. — из других регионов России.
Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 250 тысяч звонков в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам первого заместителя председателя областного правительства Светланы Стригунковой, с 2019 года количество звонков достигло почти 1,6 млн.

«Сотрудники горячей линии могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора приходится 300 звонков», — уточнила она.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова Светланы Стригунковой сообщало, что в регионе привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор».

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