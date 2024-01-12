В Минпромторге прокомментировали инициативу по маркировке рыбных консервов

Проект постановления правительства России об эксперименте по маркировке рыбных консервов проходит регламентные процедуры, заявили в Минпромторге.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Следует отметить, что эксперимент носит добровольный характер и не повлечёт дополнительных затрат со стороны его участников, поскольку коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов предоставляются ООО «Оператор-ЦРПТ» на безвозмездной основе», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам проработать возможность введения маркировки рыбных консервов для борьбы с их фальсификацией.