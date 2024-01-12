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Во Владивостоке рассказали о работе по развитию молодёжной политики

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Депутат Думы Владивостока, председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту Мария Лагунова выразила мнение, что статус всероссийской молодёжной столицы Дальнего Востока, присвоенный городу в 2024 году, поспособствует привлечению в него активных молодых людей со всей России и из стран зарубежья.
Во Владивостоке рассказали о работе по развитию молодёжной политики
  • Gettyimages.ru
  • © Victoria Koltsova

Город уже является точкой притяжения молодёжи, а статус молодёжной столицы России в 2024 году даст возможность провести ряд мероприятий федерального формата, поделилась она в беседе с zr.media.

Лагунова отметила, что развитие молодёжной политики является одним из приоритетов в деятельности региональных властей: при городской Думе действует профильный комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту, сформирован новый состав Общественной молодёжной палаты. Кроме того, проводятся мероприятия, такие как Гражданский форум «Молодой Владивосток».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».

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