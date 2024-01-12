Во Владивостоке рассказали о работе по развитию молодёжной политики
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Город уже является точкой притяжения молодёжи, а статус молодёжной столицы России в 2024 году даст возможность провести ряд мероприятий федерального формата, поделилась она в беседе с zr.media.
Лагунова отметила, что развитие молодёжной политики является одним из приоритетов в деятельности региональных властей: при городской Думе действует профильный комитет по молодёжной политике, физической культуре и спорту, сформирован новый состав Общественной молодёжной палаты. Кроме того, проводятся мероприятия, такие как Гражданский форум «Молодой Владивосток».
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».