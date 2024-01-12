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Пассажиропоток аэропорта Тюмени вырос на 11% за год

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В тюменском аэропорту Рощино рассказали о росте пассажиропотока на 11% за год.
Пассажиропоток аэропорта Тюмени вырос на 11% за год
  • Gettyimages.ru
  • © efired

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что по итогам 2023 года услугами аэропорта воспользовались более 2,6 млн человек.

Также на 6,9% возросло число самолёто-вылетов.

Как добавили в пресс-службе, в 2023 году рейсы из аэропорта Рощино выполнялись по 42 направлениям, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой, Салехард, а также Анталью, Ереван и Худжант.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково в праздники достиг 585 тыс.

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