Пассажиропоток аэропорта Тюмени вырос на 11% за год

В тюменском аэропорту Рощино рассказали о росте пассажиропотока на 11% за год.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что по итогам 2023 года услугами аэропорта воспользовались более 2,6 млн человек.

Также на 6,9% возросло число самолёто-вылетов.

Как добавили в пресс-службе, в 2023 году рейсы из аэропорта Рощино выполнялись по 42 направлениям, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой, Салехард, а также Анталью, Ереван и Худжант.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково в праздники достиг 585 тыс.