Студент из Подмосковья стал лауреатом Всероссийского диктанта по английскому языку

Студент коломенского Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Егор Кучер стал призёром Всероссийского диктанта по английскому языку.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Московской области.

«Будущий лингвист продемонстрировал отличные навыки аудирования, знание орфографии и пунктуации неродного языка. Текст состоял из 400 слов», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в диктанте по теме «Важнейшие компетенции XXI века, необходимые для личного и профессионального развития» приняли участие 500 образовательных организаций из 65 регионов страны.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области подвели итоги Года педагога и наставника.