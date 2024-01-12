Студент из Подмосковья стал лауреатом Всероссийского диктанта по английскому языку
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Московской области.
«Будущий лингвист продемонстрировал отличные навыки аудирования, знание орфографии и пунктуации неродного языка. Текст состоял из 400 слов», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что в диктанте по теме «Важнейшие компетенции XXI века, необходимые для личного и профессионального развития» приняли участие 500 образовательных организаций из 65 регионов страны.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области подвели итоги Года педагога и наставника.