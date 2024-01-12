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Матвиенко указала на беззаконие Запада на фоне ударов по Йемену

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Удары США и Великобритании по Йемену — очередной пример беззакония Запада и создания новых очагов напряжённости, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко указала на беззаконие Запада на фоне ударов по Йемену
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«В попытках сохранить свою ускользающую гегемонию Запад создает постоянно всё новые очаги напряжённости... игнорируя любые нормы международного права. Сегодняшняя атака англо-американских сил на Йемен — яркий тому пример», — цитирует её ТАСС.

Матвиенко отметила, что очередное беззаконие, оправдания которому нет, было совершено без обращения в ООН или получения одобрения от собственного конгресса.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.

Хуситы заявили об отсутствии серьёзного ущерба от ударов США и Британии.

Члены американского конгресса раскритиковали президента США Джо Байдена, так как он без их одобрения санкционировал удары по Йемену.

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