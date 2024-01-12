Бастрыкин проконтролирует проверку по факту смерти младенца в Тюмени
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр комитета.
Информация о смерти младенца в тюменской больнице появилась в социальной сети и СМИ в декабре 2023 года.
Руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову поручено представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, а также о её результатах.
Ранее сообщалось, что СК Татарстана возбудил уголовное дело после смерти четырёхмесячного ребёнка в одной из квартир.