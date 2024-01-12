Бастрыкин проконтролирует проверку по факту смерти младенца в Тюмени

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку информации о смерти десятимесячного ребёнка в тюменской больнице.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр комитета.

Информация о смерти младенца в тюменской больнице появилась в социальной сети и СМИ в декабре 2023 года.

Руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову поручено представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, а также о её результатах.

Ранее сообщалось, что СК Татарстана возбудил уголовное дело после смерти четырёхмесячного ребёнка в одной из квартир.