В Удмуртии обсудили планы дальнейшей помощи Лутугинскому району ЛНР

В Удмуртии прошло рабочее совещание по оказанию дальнейшей помощи Лутугинскому району ЛНР. Его провёл и.о. руководителя администрации главы и правительства республики Александр Журавлёв.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Соглашение о сотрудничестве Удмуртии и Лутугинского района ЛНР было подписано в мае 2023 года. В течение семи месяцев специалисты восстанавливали на подшефной территории разрушенную инфраструктуру и помогали местным жителям.

Из Удмуртии в Лутугино было отправлено 140 т гуманитарной помощи: медикаменты, оборудование для аварийных бригад, книги и учебники, одежда и обувь для нуждающихся. Планируется очередная поставка лекарств.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило государственную программу восстановления, а также социального и экономического развития новых регионов.