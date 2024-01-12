В Удмуртии обсудили планы дальнейшей помощи Лутугинскому району ЛНР
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Соглашение о сотрудничестве Удмуртии и Лутугинского района ЛНР было подписано в мае 2023 года. В течение семи месяцев специалисты восстанавливали на подшефной территории разрушенную инфраструктуру и помогали местным жителям.
Из Удмуртии в Лутугино было отправлено 140 т гуманитарной помощи: медикаменты, оборудование для аварийных бригад, книги и учебники, одежда и обувь для нуждающихся. Планируется очередная поставка лекарств.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило государственную программу восстановления, а также социального и экономического развития новых регионов.