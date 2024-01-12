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В Удмуртии обсудили планы дальнейшей помощи Лутугинскому району ЛНР

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В Удмуртии прошло рабочее совещание по оказанию дальнейшей помощи Лутугинскому району ЛНР. Его провёл и.о. руководителя администрации главы и правительства республики Александр Журавлёв.
В Удмуртии обсудили планы дальнейшей помощи Лутугинскому району ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Соглашение о сотрудничестве Удмуртии и Лутугинского района ЛНР было подписано в мае 2023 года. В течение семи месяцев специалисты восстанавливали на подшефной территории разрушенную инфраструктуру и помогали местным жителям.

Из Удмуртии в Лутугино было отправлено 140 т гуманитарной помощи: медикаменты, оборудование для аварийных бригад, книги и учебники, одежда и обувь для нуждающихся. Планируется очередная поставка лекарств.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило государственную программу восстановления, а также социального и экономического развития новых регионов.

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