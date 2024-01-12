В Подмосковье переселят более 23 тысяч жителей из аварийного жилья

В Московской области в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» из аварийных домов переселят более 23 тыс. жителей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства строительного комплекса.

Отмечается, что объём расселяемого аварийного фонда превышает 380 тыс. кв. м. В новое жильё переедут жильцы аварийных домов, которые были признаны таковыми после 1 января 2017 года.

Наибольшее количество новых квартир получат жители Богородского, Сергиево-Посадского и Шатурского округов.

Также стало известно, что в Новосибирске в 2023 году ввели в эксплуатацию 1121 объект жилой недвижимости, передаёт Сиб.фм со ссылкой на управление архитектурно-строительной инспекции.

Это 27 711 квартир, или более 1 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что на месте бывшей промзоны в Москве построят школу, детсад и спорткомплекс.