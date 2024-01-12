Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию к настоящему моменту не определена.
- globallookpress.com
«Нет, пока точной даты нет», — сказал Песков.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что послание Федеральному собранию будет исполнено на 100% в начале 2024 года.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен