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Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию к настоящему моменту не определена.
Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена
  • globallookpress.com

«Нет, пока точной даты нет», — сказал Песков.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что послание Федеральному собранию будет исполнено на 100% в начале 2024 года.

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