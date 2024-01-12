Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию к настоящему моменту не определена.

globallookpress.com

«Нет, пока точной даты нет», — сказал Песков. Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что послание Федеральному собранию будет исполнено на 100% в начале 2024 года.