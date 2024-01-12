МИД: вопрос с выборами президента России за рубежом прояснится к концу января

Голосование на выборах президента России в 2024 году обязательно будет проводиться за рубежом, вопрос с его формой должен проясниться до конца января. С заявлением об этом выступила 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе брифинга Захарова отметила, что после того, как форма предстоящего голосования за рубежом будет окончательно определена, о ней известят граждан.

«И мы уже официально и по линии МИД России, и по линии наших загранучреждений доведём до широкой общественности», — сообщила она.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подготовка к выборам президента за границей сталкивается с препятствиями.