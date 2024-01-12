RT в Telegram
Подпишись

МИД: вопрос с выборами президента России за рубежом прояснится к концу января

Короткая ссылка
Голосование на выборах президента России в 2024 году обязательно будет проводиться за рубежом, вопрос с его формой должен проясниться до конца января. С заявлением об этом выступила 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: вопрос с выборами президента России за рубежом прояснится к концу января
  • РИА Новости

В ходе брифинга Захарова отметила, что после того, как форма предстоящего голосования за рубежом будет окончательно определена, о ней известят граждан.

«И мы уже официально и по линии МИД России, и по линии наших загранучреждений доведём до широкой общественности», — сообщила она.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подготовка к выборам президента за границей сталкивается с препятствиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить