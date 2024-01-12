МИД: вопрос с выборами президента России за рубежом прояснится к концу января
- РИА Новости
В ходе брифинга Захарова отметила, что после того, как форма предстоящего голосования за рубежом будет окончательно определена, о ней известят граждан.
«И мы уже официально и по линии МИД России, и по линии наших загранучреждений доведём до широкой общественности», — сообщила она.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подготовка к выборам президента за границей сталкивается с препятствиями.