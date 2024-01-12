В ГД предложили смягчить требования к сделкам с жильём, купленным на маткапитал

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что на весенней сессии депутаты рассмотрят законопроект о регулировании сделок с недвижимостью, приобретённой с использованием материнского капитала.

По закону, в квартире, купленной с использованием средств маткапитала, должна быть выделена доля на детей, но именно она в дальнейшем становится серьёзным препятствием при продаже или обмене такого жилья, объяснила депутат в пресс-центре «Парламентской газеты».

Она отметила, что по этому вопросу в комитет поступают тысячи обращений. Дело в том, что органы опеки фактически не допускают проведения сделок с такой недвижимостью, руководствуясь при этом защитой прав несовершеннолетних.

«В законопроекте, который мы уже подготовили в соавторстве с зампредом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланой Разворотневой, очень чётко записано, что если в результате обмена увеличилась кадастровая стоимость квартиры или её метраж стал больше — такие сделки будут разрешены», — резюмировала Буцкая.

В декабре депутаты заксобрания Санкт-Петербурга внесли изменения в Социальный кодекс, позволяющие направлять материнский капитал на образование и профессиональную переподготовку родителей.