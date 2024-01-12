Краснов: поддержка СВО и снижение напряжённости в обществе — приоритетные задачи

Генеральный прокурор России Игорь Краснов перечислил приоритетные задачи, которые стоят перед ведомством в 2024 году. В их числе он назвал поддержку СВО, а также снижение социальной напряжённости в обществе.

Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры, Краснов отметил, что спектр вопросов, которые ведомству предстоит держать на контроле в 2023 году, многогранен и масштабен.

Прежде всего, по его словам, речь идёт об обеспечении конституционной законности, а также о нацбезопасности, противодействию терроризму, религиозной нетерпимости и коррупции.

«Средствами надзора будем добиваться максимального снижения социальной напряжённости в обществе», — цитирует генпрокурора ТАСС.

Краснов также отметил, что в условиях продолжающейся спецоперации военные и территориальные прокуроры должны сделать всё необходимое, чтобы обеспечить победу над фашизмом.

Ранее Краснов предупредил о рисках откровенных провокаций на предстоящих президентских выборах в России.