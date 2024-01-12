Краснов: поддержка СВО и снижение напряжённости в обществе — приоритетные задачи
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Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры, Краснов отметил, что спектр вопросов, которые ведомству предстоит держать на контроле в 2023 году, многогранен и масштабен.
Прежде всего, по его словам, речь идёт об обеспечении конституционной законности, а также о нацбезопасности, противодействию терроризму, религиозной нетерпимости и коррупции.
«Средствами надзора будем добиваться максимального снижения социальной напряжённости в обществе», — цитирует генпрокурора ТАСС.
Краснов также отметил, что в условиях продолжающейся спецоперации военные и территориальные прокуроры должны сделать всё необходимое, чтобы обеспечить победу над фашизмом.
Ранее Краснов предупредил о рисках откровенных провокаций на предстоящих президентских выборах в России.