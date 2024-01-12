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Омбудсмен Свердловской области проведёт проверку ситуации с босым мальчиком

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Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков отреагировал на инцидент в Екатеринбурге, когда мать вывела на прогулку ребёнка без обуви. По его словам, случаем займётся комиссия по делам несовершеннолетних.
Омбудсмен Свердловской области проведёт проверку ситуации с босым мальчиком
  • globallookpress.com

Личность женщины установлена, с ней занимаются правоохранители, сообщил он «Газете.Ru».

«Что касается нас — мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учёте, была во внимании или нет», — отметил Мороков.

По его словам, прежде всего будут установлены причины такого поведения со стороны женщины, а затем принято соответствующее решение.

Он также отметил, что причины таких методов воспитания матери пока неизвестны.

Инцидент произошёл 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Ребёнок без обуви был замечен на улице во время прогулки с собакой.

Его мать уже доставили в Следственный комитет Чкаловского района города.

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