Омбудсмен Свердловской области проведёт проверку ситуации с босым мальчиком
- globallookpress.com
Личность женщины установлена, с ней занимаются правоохранители, сообщил он «Газете.Ru».
«Что касается нас — мы начали работу с комиссией по делам несовершеннолетних для уточнения ситуации в этой семье: состояла ли на учёте, была во внимании или нет», — отметил Мороков.
По его словам, прежде всего будут установлены причины такого поведения со стороны женщины, а затем принято соответствующее решение.
Он также отметил, что причины таких методов воспитания матери пока неизвестны.
Инцидент произошёл 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Ребёнок без обуви был замечен на улице во время прогулки с собакой.
Его мать уже доставили в Следственный комитет Чкаловского района города.