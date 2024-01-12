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В Москве на четверть увеличилось число специалистов туротрасли в 2023 году

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Число специалистов, занятых в туристической отрасли Москвы, превысило полмиллиона по итогам 2023 года. Это на 25% больше, чем в 2022-м.
В Москве на четверть увеличилось число специалистов туротрасли в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

По словам заммэра Натальи Сергуниной, на текущий момент каждое 14-е рабочее место в столице связано с индустрией туризма и гостеприимства.

«Специалисты отвечают за размещение путешественников, трансфер, экскурсионную и культурную программу, питание и многое другое. В свою очередь, город помогает им повышать квалификацию, а также организует обучающие программы для молодёжи», — отметила вице-мэр.

Так, в 2023 году в столице открыли проект «Школа гостеприимства», а также запустили интенсив «Твой старт в туризме» по привлечению молодёжи в отрасль.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.

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