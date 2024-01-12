В Москве на четверть увеличилось число специалистов туротрасли в 2023 году
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
По словам заммэра Натальи Сергуниной, на текущий момент каждое 14-е рабочее место в столице связано с индустрией туризма и гостеприимства.
«Специалисты отвечают за размещение путешественников, трансфер, экскурсионную и культурную программу, питание и многое другое. В свою очередь, город помогает им повышать квалификацию, а также организует обучающие программы для молодёжи», — отметила вице-мэр.
Так, в 2023 году в столице открыли проект «Школа гостеприимства», а также запустили интенсив «Твой старт в туризме» по привлечению молодёжи в отрасль.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.