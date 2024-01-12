Журналиста Андрея Серафимова объявили в розыск по уголовной статье
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что Серафимова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Однако по какой именно — не сообщается.
«Серафимов Андрей. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.
По данным агентства, сам Серафимов ранее сообщил, что стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.
Ранее сообщалось, что МВД России заново объявило в розыск предпринимателя и публициста Михаила Ходорковского*.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.