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Журналиста Андрея Серафимова объявили в розыск по уголовной статье

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Российский журналист Андрей Серафимов объявлен в федеральный розыск. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел России.
Журналиста Андрея Серафимова объявили в розыск по уголовной статье
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что Серафимова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Однако по какой именно — не сообщается.

«Серафимов Андрей. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

По данным агентства, сам Серафимов ранее сообщил, что стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее сообщалось, что МВД России заново объявило в розыск предпринимателя и публициста Михаила Ходорковского*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

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