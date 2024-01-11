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Финансовый эксперт Татаринцева отметила выгоду депозитов с высокими ставками

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Менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева посоветовала россиянам открывать банковские депозиты, пока ставки по ним держатся на максимальном уровне.

В январе 2024 года средние ставки в топ-30 банков России держатся на уровне 15% годовых, но в некоторых банках ставки могут доходить до 16,5—17,5%, отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Она заметила, что в середине февраля запланировано очередное заседание ЦБ России по ключевой ставке, после чего банки, вероятно, вновь пересмотрят свои финансовые предложения.

Татаринцева посоветовала выбирать долгосрочные вклады с пополнением, чтобы хранить и увеличивать накопления с большей выгодой.

Ранее директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода назвал банковский депозит одним из самых безопасных и надёжных инструментов для инвестиций.

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