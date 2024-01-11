Финансовый эксперт Татаринцева отметила выгоду депозитов с высокими ставками
В январе 2024 года средние ставки в топ-30 банков России держатся на уровне 15% годовых, но в некоторых банках ставки могут доходить до 16,5—17,5%, отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Она заметила, что в середине февраля запланировано очередное заседание ЦБ России по ключевой ставке, после чего банки, вероятно, вновь пересмотрят свои финансовые предложения.
Татаринцева посоветовала выбирать долгосрочные вклады с пополнением, чтобы хранить и увеличивать накопления с большей выгодой.
Ранее директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода назвал банковский депозит одним из самых безопасных и надёжных инструментов для инвестиций.