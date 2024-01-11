На Никитском бульваре проходит выставка «Городские вокзалы Москвы»

На Никитском бульваре проходит выставка, посвящённая единым транспортным узлам, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Для комфортного перемещения по городу важно не только построить метро и автомагистрали, а также реконструировать железные дороги, но и увязать всё это в единую систему, которая позволит пассажирам совершать пересадки в комфорте и не теряя времени. Для этого в столице реализуется программа строительства Московских городских вокзалов», — сказал Бочкарёв.

Только за 2023 год в Москве реконструировали семь существующих остановочных пунктов. Это Лесной городок, Очаково, Площадь трёх вокзалов, Тимирязевская, Крюково, Белорусская, Лианозово.

«Ещё шесть городских вокзалов в прошлом году построено фактически «с нуля»: Марьина Роща, Ольгино, Кутузовская, Тестовская, Курский вокзал и Поклонная», — сообщил Бочкарёв.

Выставка «Городские вокзалы Москвы» открыта до 21 января 2024 года. Генеральным партнёром выступает инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект».

«Реализация программы городских вокзалов, в которой наш холдинг принимает активное участие с момента её старта, — это создание новых точек притяжения в городе, более благоприятных условий для жизни, работы и досуга, улучшение транспортной доступности», — сказал исполнительный директор по девелопменту холдинга Павел Дудулин.

С 2011 года при участии компании построено и введено в эксплуатацию более 160 км путей и 75 станций метрополитена, а также 12 электродепо.