Путин назвал губернатора Дегтярёва «следующим за Господом в иерархии»

Президент России Владимир Путин в шутку назвал хабаровского губернатора Михаила Дегтярёва следующим за Господом в иерархии.

Как сообщает РИА Новости, на встрече главы государства с хабаровскими бизнесменами акционер птицефабрики «Комсомольская» Людмила Кузнецова рассказала, что около года назад на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила более полумиллиона куриц.

По словам Кузнецовой, с божьей помощью и верой в губернатора региона в декабре птицефабрика произвела 25 млн яиц.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание — вы следующий за Господом в иерархии», — пошутил Путин.

Ранее президент объяснил рост цен на яйца увеличением спроса на них и ростом доходов населения.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва назвала справедливой стоимость в 110—125 рублей за десяток яиц.