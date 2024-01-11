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В Петербурге задержан подозреваемый в похищении иконы «Всецарица»

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В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении из храма иконы «Всецарица» с цепочками от прихожан. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель.
В Петербурге задержан подозреваемый в похищении иконы «Всецарица»
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Отмечается, что похищенная икона найдена.

«В ходе допроса подозреваемый указал место, куда её выбросил. Целью вора были золотые изделия, дарованные иконе прихожанами», — уточняет Волк.

Как сообщается, преступление было совершено днём 9 января. Предположительно, мужчина вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе в пакете. На иконе висело около двадцати золотых украшений, подаренных прихожанами.

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