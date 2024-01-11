В Петербурге задержан подозреваемый в похищении иконы «Всецарица»
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
Отмечается, что похищенная икона найдена.
«В ходе допроса подозреваемый указал место, куда её выбросил. Целью вора были золотые изделия, дарованные иконе прихожанами», — уточняет Волк.
Как сообщается, преступление было совершено днём 9 января. Предположительно, мужчина вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе в пакете. На иконе висело около двадцати золотых украшений, подаренных прихожанами.