В Петербурге задержан подозреваемый в похищении иконы «Всецарица»

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в похищении из храма иконы «Всецарица» с цепочками от прихожан. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель.

РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. Отмечается, что похищенная икона найдена. «В ходе допроса подозреваемый указал место, куда её выбросил. Целью вора были золотые изделия, дарованные иконе прихожанами», — уточняет Волк. Как сообщается, преступление было совершено днём 9 января. Предположительно, мужчина вынес икону Божией Матери «Всецарица» в серебряном окладе в пакете. На иконе висело около двадцати золотых украшений, подаренных прихожанами.