Нейропсихолог Воликова призвала постепенно входить в рабочий режим

Нейропсихолог «Самолетум школы» Галина Воликова рассказала, как постепенно входить в рабочий режим после праздников.

«Условно действия, которые помогут настроиться на рабочий ритм, можно поделить на две категории: общего порядка, такие как налаживание распорядка дня и режима сна, возвращение к здоровому питанию, и более конкретные, направленные именно на раскачку когнитивных способностей — упражнения на моторику, устный счёт, решение головоломок или составление анаграмм», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, такие занятия могут показаться банальными, но если следовать чёткому распорядку дня, соблюдать режим сна и выполнять упражнения на разминку мозга, то результат может почувствоваться уже через несколько дней.

Ранее клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рекомендовал логические игры в качестве средства борьбы с постпраздничной депрессией.