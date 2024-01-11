В Челябинской области число вакансий выросло на 41% в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.
«В конце года в регионе на одно предложение о работе приходилось 2,6 резюме», — сказано в сообщении.
Прирост вакансий зафиксировали в рабочей сфере (+43%), продажах (+38%), строительстве (+29%), транспорте и логистике (+51%).
Рост предлагаемых зарплат по итогам прошедшего года был замечен в автобизнесе (+42%), инвестиционной сфере и консалтинге (+37%), в сельском хозяйстве (+29%).
Ранее сообщалось, что спрос на инженеров-механиков вырос в Калининградской области.