Вылет самолёта в Таиланд из Новосибирска задерживается на 7,5 часа
Вылет самолёта из Новосибирска на Пхукет задерживается почти на 7,5 часа, его ожидают более 440 пассажиров.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По факту инцидента организована проверка.
Ранее сообщалось, что в Красноярске пассажиры самолёта в Бангкок ждут вылета уже на протяжении 11 часов.
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