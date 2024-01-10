Вылет самолёта в Таиланд из Новосибирска задерживается на 7,5 часа

Вылет самолёта из Новосибирска на Пхукет задерживается почти на 7,5 часа, его ожидают более 440 пассажиров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По факту инцидента организована проверка. Ранее сообщалось, что в Красноярске пассажиры самолёта в Бангкок ждут вылета уже на протяжении 11 часов.