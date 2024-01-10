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Число безработных в Ставропольском крае уменьшилось на 25% за год

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Число официально зарегистрированных безработных в Ставропольском крае уменьшилось на 25% за год и составило 6,2 тыс.
Число безработных в Ставропольском крае уменьшилось на 25% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на региональное Министерство труда и социальной защиты.

«На начало января 2024 года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, составила 6,2 тыс. человек, что на 2,1 тыс. человек меньше по сравнению с соответствующей датой прошлого года», — заявили в ведомстве.

В 2023 году работодатели представили свыше 159,3 тыс. вакансий, что на 4,8 тыс. больше, чем соответствующий показатель 2022-го.

Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.

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