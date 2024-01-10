В Нижегородской области продолжат реконструкцию исторического центра Арзамаса
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
В частности, планируется реконструировать территорию Вечного огня.
Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт в двух школах.
«В связи с преобразованием города и района продолжаем актуализацию планов выделения участков под личное подсобное хозяйство и строительства инженерной инфраструктуры земельных участков под разные государственные программы для ИЖС на ближайшие пять лет», — добавил Щёлоков.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.