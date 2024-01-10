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В Нижегородской области продолжат реконструкцию исторического центра Арзамаса

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Мэр Арзамаса Александр Щёлоков заявил, что в 2024 году продолжится реконструкция исторического центра города.
В Нижегородской области продолжат реконструкцию исторического центра Арзамаса
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В частности, планируется реконструировать территорию Вечного огня.

Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт в двух школах.

«В связи с преобразованием города и района продолжаем актуализацию планов выделения участков под личное подсобное хозяйство и строительства инженерной инфраструктуры земельных участков под разные государственные программы для ИЖС на ближайшие пять лет», — добавил Щёлоков.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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