В Ростовской области проводят проверку по факту гибели двух детей на водоёме

В Неклиновском районе Ростовской области проводят проверку по факту гибели двух малолетних детей на искусственном водоёме.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, дети провалились под лёд. Девочку вытянули из воды очевидцы, но сохранить жизнь ребёнка не удалось. Поиски мальчика продолжились.

Следователи осмотрели место происшествия. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в связи с гибелью ребёнка в бассейне в Перми 29 декабря.