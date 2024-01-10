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Суд арестовал предполагаемого организатора поджога двери журналиста Sputnik

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Предполагаемого организатора поджога двери в квартиру журналиста Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге Рустама Горшкова арестовали. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Суд арестовал предполагаемого организатора поджога двери журналиста Sputnik
  • РИА Новости

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова. Срок меры — 7 марта», — говорится в заявлении.

Ранее ведущий Радио Sputnik Трофим Татаренков сообщил, что неизвестные подожгли дверь в его квартиру.

Позднее стало известно, что поджигателями являются подростки. Вскоре появилась информация об их задержании.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с поджогом входной двери ведущего Радио Sputnik Трофима Татаренкова в Петербурге.

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