Суд арестовал предполагаемого организатора поджога двери журналиста Sputnik

Предполагаемого организатора поджога двери в квартиру журналиста Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге Рустама Горшкова арестовали. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова. Срок меры — 7 марта», — говорится в заявлении.

Ранее ведущий Радио Sputnik Трофим Татаренков сообщил, что неизвестные подожгли дверь в его квартиру.

Позднее стало известно, что поджигателями являются подростки. Вскоре появилась информация об их задержании.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с поджогом входной двери ведущего Радио Sputnik Трофима Татаренкова в Петербурге.