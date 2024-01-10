Менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на платформу hh.ru.
В ходе анализа 43 тыс. открытых вакансий, опубликованных за 2023 год, в тройку лидеров также вошли продавцы-консультанты и водители.
Наименьшей популярностью среди работодателей пользовались комплаенс-менеджеры, менеджеры по компенсациям и льготам, продуктовые аналитики, андеррайтеры и геологи.
Ранее были названы самые востребованные специальности года в Волгоградской области.