Иммунолог Болибок дал советы по укреплению иммунитета
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он рекомендовал больше гулять на свежем воздухе, но только не в сильный мороз.
Также желательны разумные физические нагрузки, которые повышают общий тонус и улучшают работу иммунной системы.
Кроме того, важно употреблять больше свежих овощей и фруктов. Наконец, Болибок советует вакцинироваться от гриппа.
«При этом ситуация с коронавирусом не совсем укладывается в те рамки, к которым мы привыкли. Традиционно был доминирующий штамм», — цитирует специалиста сайт kp.ru.
Как добавил Болибок, в настоящее время одного, доминирующего штамма COVID-19, по сути, нет.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.