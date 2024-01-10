Иммунолог Болибок дал советы по укреплению иммунитета

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способах укрепить иммунитет.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он рекомендовал больше гулять на свежем воздухе, но только не в сильный мороз.

Также желательны разумные физические нагрузки, которые повышают общий тонус и улучшают работу иммунной системы.

Кроме того, важно употреблять больше свежих овощей и фруктов. Наконец, Болибок советует вакцинироваться от гриппа.

«При этом ситуация с коронавирусом не совсем укладывается в те рамки, к которым мы привыкли. Традиционно был доминирующий штамм», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

Как добавил Болибок, в настоящее время одного, доминирующего штамма COVID-19, по сути, нет.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.