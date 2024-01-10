Режим ЧС регионального масштаба ввели в воронежском посёлке, где упал боеприпас

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба в посёлке Петропавловка, где упал боеприпас.

Об этом он написал в своём Telegram.

Как отметил глава региона, в населённом пункте завершают оценку повреждённого имущества. По итогам восстановительных работ люди получат дома, а также другие объекты «с характеристиками не хуже, чем были».

Он отметил, власти намерены следить за качеством выполняемых работ. При этом губернатор добавил, что для уменьшения сроков решения всех вопросов было решено ввести режим ЧС в посёлке.

«Поэтому приняли решение ввести в посёлке режим ЧС регионального масштаба. Это, в частности, поможет ускорить выделение средств», — сказал Гусев.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежской областью.