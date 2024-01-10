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В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварийного отключения

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Подачу электричества восстановили в Херсонской области после аварийного отключения. Об этом сообщили в Министерстве топлива и ЖКХ региона.
В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварийного отключения
  • РИА Новости

«Перебои с электричеством устранены, подача восстановлена. У кого остаются проблемы с электроэнергией, должны обратиться в РЭС», — приводит ТАСС заявление.

Ранее сообщалось, что значительная часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии на электросетях.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо добавил, что специалисты занимаются решением проблемы, электричество уже вернулось в дома части потребителей региона.

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