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Губернатор: над территорией Волгоградской области сбит беспилотник

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что над территорией региона был сбит беспилотник, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Губернатор: над территорией Волгоградской области сбит беспилотник
  • РИА Новости

«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат», — приводит его слова пресс-служба администрации области.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские бойцы за прошедшие сутки поразили два цеха сборки украинских беспилотников и склад боеприпасов.

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