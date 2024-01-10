Губернатор: над территорией Волгоградской области сбит беспилотник
- РИА Новости
«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат», — приводит его слова пресс-служба администрации области.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что российские бойцы за прошедшие сутки поразили два цеха сборки украинских беспилотников и склад боеприпасов.