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В Салехарде завели дело против мужчины, сломавшего нос подростку

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Полиция Салехарда возбудила уголовное дело по факту драки в кафе, в которой мужчина сломал нос подростку.
В Салехарде завели дело против мужчины, сломавшего нос подростку
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылку на пресс-службу полиции.

Инцидент произошёл 24 декабря 2023 года в одном из кафе сети предприятий быстрого обслуживания.

Обвиняемому не понравилась беседа подростков за соседним столом, поле чего он подошёл к ним и ударил одного из детей.

Вследствие удара у ребёнка оказался сломанным нос.

Приехавшие полицейские составили протокол. Позже было заведено уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.

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