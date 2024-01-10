Специалист Дарбинян дала советы по диспансеризации в 2024 году

Руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты» Наталия Дарбинян рассказала о правилах диспансеризации в 2024 году.

«В 2024 году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и до 1985 года. Все остальные могут пройти профилактический осмотр», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, все прошедшие диспансеризацию получают паспорт здоровья с заключениями и рекомендациями по результатам обследований.

Кроме того, с 2024 года вступили в силу новые правила, разрешающие выездные медосмотры на предприятиях или по месту учёбы.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.