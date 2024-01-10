RT в Telegram
Подпишись

Специалист Дарбинян дала советы по диспансеризации в 2024 году

Короткая ссылка
Руководитель коммуникационного сопровождения нацпроекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты» Наталия Дарбинян рассказала о правилах диспансеризации в 2024 году.
Специалист Дарбинян дала советы по диспансеризации в 2024 году
  • РИА Новости

«В 2024 году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и до 1985 года. Все остальные могут пройти профилактический осмотр», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, все прошедшие диспансеризацию получают паспорт здоровья с заключениями и рекомендациями по результатам обследований.

Кроме того, с 2024 года вступили в силу новые правила, разрешающие выездные медосмотры на предприятиях или по месту учёбы.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить