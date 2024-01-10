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Невролог Демьяновская перечислила признаки анемии

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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская назвала симптомы, указывающие на анемию.
Невролог Демьяновская перечислила признаки анемии
  • Gettyimages.ru

«Если человек долгое время находится в состоянии апатии, чувствует хроническую усталость и упадок сил, это может быть признаком железодефицитной анемии», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, при данном заболевании возникает заторможенность, ухудшаются память и скорость реакции.

«В некоторых случаях у людей с анемией возникает желание употребить в пищу что-то несъедобное — мел, штукатурку, землю», — сказала специалист.

В качестве профилактики заболевания Демьяновская рекомендовала, помимо медикаментозных препаратов железа, включить в рацион продукты, богатые этим элементом: птицу, субпродукты, яйца, шпинат, бобовые.

Ранее главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала не увлекаться холодцом.

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