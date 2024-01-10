RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о работе Москвы по поддержке малого бизнеса в 2023 году

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке малого бизнеса в столице в 2023 году.
Собянин рассказал о работе Москвы по поддержке малого бизнеса в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как заявил мэр, поддержкой города на общую сумму свыше 65 млрд рублей в прошлом году воспользовались более 2,7 тыс. предпринимателей.

«Для получения кредита необходимо залоговое обеспечение, не все предприниматели могут его предоставить. Решить эту проблему помогает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы — крупнейшая в России гарантийная организация», — написал Собянин.

Фонд предоставляет поручительство на сумму до 100 млн рублей, покрытие — до 70% от суммы кредита.

Благодаря этому предприниматели могут рассчитывать на более выгодные условия кредита в банке, отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что около 170 встреч с представителями бизнес-сообщества организовало руководство Нижегородской области в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить