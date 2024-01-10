Собянин рассказал о работе Москвы по поддержке малого бизнеса в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке малого бизнеса в столице в 2023 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как заявил мэр, поддержкой города на общую сумму свыше 65 млрд рублей в прошлом году воспользовались более 2,7 тыс. предпринимателей.

«Для получения кредита необходимо залоговое обеспечение, не все предприниматели могут его предоставить. Решить эту проблему помогает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы — крупнейшая в России гарантийная организация», — написал Собянин.

Фонд предоставляет поручительство на сумму до 100 млн рублей, покрытие — до 70% от суммы кредита.

Благодаря этому предприниматели могут рассчитывать на более выгодные условия кредита в банке, отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что около 170 встреч с представителями бизнес-сообщества организовало руководство Нижегородской области в 2023 году.