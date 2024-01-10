В Москве благоустроили территорию у станции МЦД-4 «Поклонная»

В Москве провели работы по благоустройству территории у станции МЦД-4 «Поклонная».

Об этом информирует телеканал «360».

Заммэра столицы Пётр Бирюков рассказал, что в результате работ созданы «удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки».

Работы затронули улицы 1812 года, Поклонную, Генерала Ермолова, Пырьева, Проектируемый проезд №1138, проспект Генерала Дорохова, 2-й Мосфильмовский переулок и часть природного заказника «Долина реки Сетунь».

Специалисты обновили покрытие на тротуарах и проезжей части, обустроили примерно 660 парковочных мест, оборудовали уличное освещение, разбили почти 65 тыс. кв. м газона. Они также создали прогулочную зону в парке «Долина реки Сетунь» и обновили сквер на улице 1812 года.

Ранее НСН сообщала, что во втором вестибюле станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начались работы по сооружению эскалаторного хода.