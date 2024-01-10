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В Москве производители электроники увеличили выпуск продукции почти на 20%

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные производители компьютерной техники и электроники увеличили объёмы производства на 19,5% в период с января по октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В Москве производители электроники увеличили выпуск продукции почти на 20%
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт kp.ru.

В Москве более ста предприятий производят материнские платы, системные блоки, базовые станции для промышленного интернета вещей и др.

Так, в минувшем году производители обеспечили выпуск свыше 400 млн интегральных электронных схем и более 12 млн печатных плат.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.

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