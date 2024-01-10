В Москве производители электроники увеличили выпуск продукции почти на 20%
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Об этом пишет сайт kp.ru.
В Москве более ста предприятий производят материнские платы, системные блоки, базовые станции для промышленного интернета вещей и др.
Так, в минувшем году производители обеспечили выпуск свыше 400 млн интегральных электронных схем и более 12 млн печатных плат.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.