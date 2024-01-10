В Иркутской области обрушился мост, когда по нему ехал лесовоз

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мост через реку Поливу рухнул под тяжестью проходящего по нему лесовоза.

«На технологической дороге, которая принадлежит УИ ЛПК (группа «Илим»), разрушилась переправа в сторону населённого пункта Чемдальск. Конструкция упала под тяжестью лесовоза, который принадлежит частной компании», — рассказал он.

По словам губернатора, мост не предназначался для проезда гражданского транспорта. В 2019 году его обследовала специализированная организация и признала годным к эксплуатации.

Кобзев добавил, что водитель лесовоза не пострадал, а на месте происшествия сделан объезд, чтобы не прерывать дорожное сообщение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в районе деревни Кутьино автомобиль упал вместе с мостом.