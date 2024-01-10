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В Иркутской области обрушился мост, когда по нему ехал лесовоз

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мост через реку Поливу рухнул под тяжестью проходящего по нему лесовоза.
В Иркутской области обрушился мост, когда по нему ехал лесовоз
  • РИА Новости

«На технологической дороге, которая принадлежит УИ ЛПК (группа «Илим»), разрушилась переправа в сторону населённого пункта Чемдальск. Конструкция упала под тяжестью лесовоза, который принадлежит частной компании», — рассказал он.

По словам губернатора, мост не предназначался для проезда гражданского транспорта. В 2019 году его обследовала специализированная организация и признала годным к эксплуатации.

Кобзев добавил, что водитель лесовоза не пострадал, а на месте происшествия сделан объезд, чтобы не прерывать дорожное сообщение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в районе деревни Кутьино автомобиль упал вместе с мостом.

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