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Более миллиона вопросов решили москвичи через портал «Наш город» в 2023 году

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Москвичи смогли решить более 8 млн вопросов с 2011 года, благодаря порталу «Наш город», из них в 2023 году — более 1 млн.
Более миллиона вопросов решили москвичи через портал «Наш город» в 2023 году
  • РИА Новости

Ежедневно на портале обрабатывают около 3,5 тыс. вопросов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу городского Департамента информационных технологий и на официальный сайт мэра Москвы.

После устранения недочётов пользователи могут оценить качество выполненных работ. На данный момент этим сервисом воспользовались уже порядка 2,1 млн москвичей.

Ранее сообщалось, что в Москве к платформе «Электронный дом» подключены 99% многоквартирных домов.

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