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Большинство российских работодателей интересуются рекомендациями соискателей

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В ходе недавнего исследования выяснилось, что большинство российских работодателей (82%) собирают рекомендации на кандидатов с предыдущих мест их работы.
Большинство российских работодателей интересуются рекомендациями соискателей
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, проведённого сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор».

Также стало известно, что в 70% компаний это зависит от должности, на которую претендует соискатель, а в 12% к предыдущим работодателям обращаются всегда.

Кроме того, 57% работодателей обращают внимание на наличие рекомендаций у кандидата, а 20% заявили, что наличие положительных отзывов у соискателя может стать решающим аспектом при отборе.

Большинство рекрутеров (69%) доверяют рекомендациям предыдущего работодателя, а для 17% рекомендации не имеют никакого значения.

Ранее HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова выразила мнение, что сотрудники, стремящиеся продвинуться по карьерной лестнице, должны заявлять о своём желании. Однако делать это нужно правильно.

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