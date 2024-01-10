Возраст 30—35 лет назван лучшим для поиска работы в России

Эксперты в области трудоустройства рассказали, в каком возрасте легче всего найти работу в России.

В настоящее время проще всего трудоустроиться россиянам в возрасте 30—32 лет и 33—35 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

«Это уже сформировавшиеся, энергичные и мобильные люди с опытом работы, легко адаптирующиеся к изменениям внешней и внутренней среды», — прокомментировала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По её словам, мужчинам в возрасте от 42 до 53 лет легче найти работу, чем женщинам.

Сложнее всего приходится соискателям за 60, причём преимущество в этой возрастной категории, напротив, у женщин, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что программа стажировок в правительстве Москвы вошла в число лидеров по итогам конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи в 2023 году.