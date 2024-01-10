RT в Telegram
Подпишись

Возраст 30—35 лет назван лучшим для поиска работы в России

Короткая ссылка
Эксперты в области трудоустройства рассказали, в каком возрасте легче всего найти работу в России.
Возраст 30—35 лет назван лучшим для поиска работы в России
  • Gettyimages.ru

В настоящее время проще всего трудоустроиться россиянам в возрасте 30—32 лет и 33—35 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

«Это уже сформировавшиеся, энергичные и мобильные люди с опытом работы, легко адаптирующиеся к изменениям внешней и внутренней среды», — прокомментировала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По её словам, мужчинам в возрасте от 42 до 53 лет легче найти работу, чем женщинам.

Сложнее всего приходится соискателям за 60, причём преимущество в этой возрастной категории, напротив, у женщин, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что программа стажировок в правительстве Москвы вошла в число лидеров по итогам конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить